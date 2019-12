Ciclismo, Stefano Oldani: “Pronto per l’esordio con il team Lotto-Soudal, cercherò di capire che ciclista sono” (Di martedì 31 dicembre 2019) Dopo Dario David Cioni e Stefano Zanini ora toccherà a Stefano Oldani vestire la maglia del team Lotto-Soudal, il terzo italiano a correre con la storica formazione belga, dunque, e lo farà da neo-professionista. Il ciclista che il 10 gennaio spegnerà 22 candeline, tra gli Under ha corso prima nel team Colpack, quindi nel Kometa Cycling team con il quale ha ottenuto piazzamenti nella top 10 al Tour di Antalya, alla Vuelta in Castilla y León, al Giro di Ungheria e al Tour de l’Avenir. Tutto sembrava portarlo verso la Trek-Segafredo, ma la Lotto-Soudal se lo è assicurato. A questo punto, però, tutto è pronto per il salto in avanti. Il passo verso la categoria superiore. Da questo momento non si potrà più scherzare, ma l’atleta che vive a Busto Garolfo sembra avere le idee chiare, come conferma a TuttoBiciWeb: “Nei prossimi due anni vorrei crescere e imparare il più possibile ... Leggi la notizia su oasport

