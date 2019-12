Cessioni Juventus, Paratici fa cassa: doppia cessione da 60 milioni (Di martedì 31 dicembre 2019) Cessioni Juventus- Non solo l’immediato affondo per Kulusevski, la Juventus sarebbe pronta a valutare attentamente anche il capitolo Cessioni. Dopo gli addii di Perin e Mandzukic, Paratici potrebbe decidere di far cassa con altri due addii. Occhio alla situazione Emre Can e Rugani. Il primo, valutato circa 35 milioni di euro potrebbe rientrare in un discorso di scambio alla pari con il PSG con Paredes contropartita tecnica. Cessioni Juventus, addio anche a Rugani? I bianconeri valuteranno attentamente anche la possibilità di dire addio a Rugani. Il difensore, chiuso da De Ligt e Demiral con il ritorno di Chiellini dietro l’angolo, potrebbe decidere di valutare un possibile e imminente addio. Leggi anche: Kulusevski Juventus, Sky : sorpresa bianconera, è fatta per lo svedese Il Leicester osserva interessato: 25/30 milioni la valutazione fatta dalla Juventus, cifra che unita a ... Leggi la notizia su juvedipendenza

Domenico1oo777 : RT @JuveReTransfers: 'Dopo le cessioni di Mario Mandzukic e Mattia Perin, la Juventus è al lavoro per sistemare gli altri esuberi: si lavor… - GianScudieri : @Seby_5_ @dipralb No per carità, io non sto parlando del giocatore ché è oggettivamente interessantissimo, io parlo… - Vincy1993 : RT @JuveReTransfers: 'Dopo le cessioni di Mario Mandzukic e Mattia Perin, la Juventus è al lavoro per sistemare gli altri esuberi: si lavor… -