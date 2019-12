Cessione Roma, Sartori: «Ecco il reale valore del club» (Di martedì 31 dicembre 2019) Andrea Sartori analizza la Cessione della Roma da Pallotta a Friedkin: Ecco il reale valore del club giallorosso Andrea Sartori, KPMG Global Head of Sports, società specializzata in revisione e organizzazione contabile, ha concesso un’intervista a La Gazzetta delllo Sport, parlando della Cessione della Roma. «Come valore d’impresa la Roma vale tra i 500 e i 550 milioni. La domanda è, quanto vale il progetto del nuovo stadio? Lì c’è un upside che può fare la differenza. Il vero fallimento di Pallotta è nei ricavi commerciali. Nel 2011 ci apsettavamo tutti che alla Roma crescessero in modo importante. Ed invece nell’ultimo bilancio sono ancora a 55 milioni». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

