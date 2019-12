Cessione Roma, Friedkin: «Ecco perchè ho scelto questo club» (Di martedì 31 dicembre 2019) Dan Friedkin si racconta e svela i motivi per cui ha deciso di investire ben 790 milioni per acquistare la Roma: le sue parole Dan Friedkin si racconta: il prossimo patron della Roma svela, a Il Corriere dello Sport, i motivi che lo hanno spinto ad investire 790 milioni nel club giallorosso. Friedkin – «Sono innamorato di questa meravigliosa città sin dal primo giorno. E’ piena di vita e di storia. Ho deciso di investire qui perché voglio lasciare un segno anche nella storia sportiva della cittàSono convinto che il marchio Roma possa espandersi e apprezzarsi. Che i ricavi debbano aumentare. E che sia fondamentale vincere qualcosa, essendo una squadra di calcio». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

