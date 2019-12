Cenone di Capodanno da Gordon Ramsay? Ecco quanto costa (Di martedì 31 dicembre 2019) Cenone di Capodanno da Gordon Ramsay: quanto costa il menù quanto costa il Cenone di Capodanno nel ristorante di Gordon Ramsay? Il popolare chef stellato, noto anche come personaggio tv, ha predisposto un banchetto in grande stile nel suo ristorante Petrus, a Londra. Il menù prevede una cena a base di sette portate, curate dallo chef Rusull Bateman. Tra queste, scaloppine dell’Isola di Sky con melone, bergamotto ed erbe varie, caviale di Aquitania, tartine di brassica e acqua marina con burro bianco. Per dessert cioccolato affumicato e dolce al cacao, prima di un whiskey single malt. quanto al bere, per l’aperitivo e il brindisi finale non c’è scelta: champagne. Durante la cena, invece, la lista dei vini di Ramsay al Petrus conta oltre 2.000 bottiglie di altissimo pregio. Prezzo? Trecento sterline (pari a circa 350 euro) a persona, incluso lo champagne ma esclude le ... Leggi la notizia su tpi

