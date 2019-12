Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser salutano il 2019 in Argentina: innamorati più che mai (Di martedì 31 dicembre 2019) Sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Da quando si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non si sono più lasciati un attimo. Sembrano amarsi ogni giorno di più e non hanno paura di mostrare a tutti il loro amore. E ovviamente passeranno anche il Capodanno insieme. La coppia ha deciso di trascorrere gli ultimi giorni del 2019 in Argentina, la patria di Cecilia Rodriguez. E sempre in Argentina daranno il benvenuto al nuovo anno. Dopo aver festeggiato le vacanze di Natale tra la neve delle Dolomiti, Ignazio Moser e la sua Chechu hanno decisamente cambiato meta, oltre che condizione meteo visto che in Argentina fa molto caldo. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Capodanno in Argentina: felici e innamorati Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono arrivati in Argentina appena qualche ora fa eppure i ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

