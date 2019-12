Caterina Balivo, che gaffe su Gianni Morandi! E arriva subito la reazione del figlio Marco (Di martedì 31 dicembre 2019) Caterina Balivo ha ospitato nel suo salotto televisivo di ‘Vieni da me’ Marco Morandi, il figlio del mitico Gianni. Come tutti gli ospiti, nel corso della puntata Marco ha raccontato molti dettagli della sua carriera e della sua vita privata e regalato al pubblico anche un momento di commozione ricordando quando ha scoperto che sua moglie Sabrina Laganà era incinta di due gemelli (poi qualche anno dopo è arrivato un terzo maschietto, ndr).E il figlio del cantautore si è anche lasciato travolgere dall’emozione alla vista di un videomessaggio di sua sorella Marianna che lo invitava ad andare più spesso a trovarla. Nell’intervista, ovvio, non è mancato un riferimento al suo famosissimo papà Gianni. Marco ha fatto anche una confessione a questo proposito: “Io canto le canzoni di Rino Gaetano. Mio papà non è geloso di questa mia passione, anche perché non vuole che canti le sue canzoni”. ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

zazoomblog : Vieni da me: imbarazzo tra Caterina Balivo e il figlio di Gianni Morandi - #Vieni #imbarazzo #Caterina #Balivo - Noovyis : (Caterina Balivo, che gaffe su Gianni Morandi! E arriva subito la reazione del figlio Marco) Playhitmusic -… - KontroKulturaa : Caterina Balivo atomica mentre accavalla le gambe: lo spacco vertiginoso mostra più del dovuto [FOTO] - -