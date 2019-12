Casamarciano, a Capodanno lanterne cinesi al posto dei botti (Di martedì 31 dicembre 2019) Bella iniziativa da parte del comune di Casamarciano (Napoli) che per il Capodanno 2019 ha voluto vietare tutti i botti e sostituirli con le lanterne cinesi. Tutti i ricavi andanno poi in beneficienza per una bambina Casamarciano, a Capodanno solo lanterne cinesi Il Capodanno 2019 nel piccolo paese di Casamarciano (provincia napoletana) sarà all’insegna della sicurezza. Da cinque anni, infatti il sindaco Andrea Manzi ha proibito la vendita e l’utilizzo di botti esplosivi, ma gli abitanti avranno comunque modo di festeggiare lanciando nel cielo tante lanterne cinesi illuminate. L’iniziativa è nata per mantenere la sicurezza nel comune, evitando feriti o animali impauriti, sempre più in crescendo nell’ultimo decennio soprattutto in Campania: “Un gesto di civiltà ma anche di bontà nei confronti di chi è meno fortunato. Una tradizione che si è consolidata in ... Leggi la notizia su notizie

