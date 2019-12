Carlo Conti e Francesca Fialdini senza freni, il bacio in pubblico: imbarazzo a Da noi…A ruota libera [FOTO] (Di martedì 31 dicembre 2019) Il bacio a Da noi…A ruota libera tra Francesca Fialdini e Carlo Conti Nell’ultima puntata del 2019 di Da noi…A ruota libera era ospite Carlo Conti, il conduttore toscano che per il momento è impegnato con una tournée teatrale. L’artista insieme alla padrona di casa Francesca Fialdini hanno messo su un siparietto davvero divertente, ma nello stesso tempo l’ex conduttrice de La vita in diretta ha provato tanto imbarazzo. Per quale motivo? Durante una serie di domande che la donna ha fatto al presentatore de La Corrida, vi era anche questa: “Prima o poi mi leverò lo sfizio di…”. A quel punto il diretto interessato si è alzato dalla sua postazione dichiarando: “Prima o poi mi leverò lo sfizio di baciare Francesca Fialdini in diretta”. Ma non è finita qui, infatti si è avvicinato alla Fialdini è ha provato a baciarla in bocca. Anche lei è stata al gioco ... Leggi la notizia su kontrokultura

CottarelliCPI : Ecco il bilancio del peggior decennio economico dall'Unità d'Italia. Occorre rendersi conto che con bonus, mezze mi… - KontroKulturaa : Carlo Conti e Francesca Fialdini senza freni, il bacio in pubblico: imbarazzo a Da noi...A ruota libera [FOTO] - - 1307lou : RT @biondosfan: in realtà sappiamo già tutti che Carlo Conti parteciperà e vincerà #sanremo2020 -