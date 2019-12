Carceri, nel 2019 la situazione non migliora: sale il numero di detenuti, il sovraffollamento al 131% (Di martedì 31 dicembre 2019) La fine dell’anno è tempo di bilanci. Ne tentiamo uno per la materia che ci compete, quella che riguarda il sistema penitenziario italiano. Va detto innanzitutto che chi ha a cuore la sicurezza del Paese dovrebbe avere a cuore anche un modello di vita carceraria rispettoso dei diritti fondamentali. La pena del carcere contribuisce alla sicurezza collettiva nei limiti in cui è utilizzata per avviare, nel momento della detenzione, percorsi personalizzati di reintegrazione sociale. Il tasso di recidiva dei detenuti è inversamente proporzionale alla disumanità della punizione subita. Maggiori occasioni di studio, di lavoro, di intrattenimento di qualità sono state offerte ai detenuti, di maggiori relazioni con l’esterno essi hanno potuto disporre, meno violenza hanno visto e subito e più basso è il tasso di recidiva e di ritorno alla vita criminale. Vi è dunque un rapporto diretto tra ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

RobertaVestri : RT @AntigoneOnlus: L'ultimo giorno dell'anno è anche l'occasione per fare il punto sul sistema penitenziario. Tra la crescita del sovraffol… - PatGonnella : RT @AntigoneOnlus: L'ultimo giorno dell'anno è anche l'occasione per fare il punto sul sistema penitenziario. Tra la crescita del sovraffol… - albertocinquant : RT @AntigoneOnlus: L'ultimo giorno dell'anno è anche l'occasione per fare il punto sul sistema penitenziario. Tra la crescita del sovraffol… -