Capodanno, veglione sotto le stelle: Luna, Venere e Sirio nell’ultimo spettacolo mozzafiato del decennio (Di martedì 31 dicembre 2019) Cenone di San Silvestro da passare con il naso all’insù: questa notte la Luna, Venere e Sirio illumineranno il veglione di Capodanno prima dei tradizionali fuochi d’artificio. Lo spettacolo si potrà vedere dalle 7 di sera in poi quasi ovunque, grazie al cielo senza nubi su gran parte d’Italia. Si inizia all’ora dell’aperitivo con il pianeta Venere, che si accenderà in cielo al calar della sera. “Lo troveremo a sud-ovest, un po’ più in alto a sinistra rispetto al punto dove sarà tramontato il Sole. Non si può sbagliare, perché il pianeta sarà l’oggetto più brillante nella prima parte della serata” spiega Paolo Volpini dell’Unione astrofili italiani (Uai). Per ammirare Venere però bisogna sbrigarsi: “Tramonterà circa tre ore dopo il Sole, dunque intorno alle 19:30. Poi lascerà il posto a Sirio, la stella più brillante del cielo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

