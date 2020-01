Capodanno: tutti con lo smartphone, ma si brinda senza (Di martedì 31 dicembre 2019) Il sondaggio Wiko: il 60% degli utenti non farà a meno del dispositivo l'ultimo dell'anno. Tranne che per il countdown: una breve tregua percepita come un sollievo Leggi la notizia su repubblica

poliziadistato : Antonio, Anna, Marco, Carolina, Valentina, Giuseppe…sono solo alcuni dei tanti poliziotti che anche durante questo… - frankgabbani : Un po’ ridendo e un po’ scherzando, se ne è andato un altro anno Tra la verità e l’inganno, tra Natale e Capodanno… - Esercito : La vostra vicinanza, la vostra fiducia e il vostro supporto, sono la nostra Forza! Vogliamo augurare a tutti un Buo… -