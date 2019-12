Capodanno, spesa da 2 mld per il cenone

cenone di Capodanno si spenderanno 2 miliardi di euro,come nel 2018. E' quanto stima Confcooperative. La metà degli italiani aspetterà la mezzanotte a casa. Al centro le tradizioni. Per il quinto anno di fila sarà al top la lenticchia di Castelluccio di Norcia. L'aumento delle tredicesime (+ 800milioni rispetto allo scorso anno, per un totale di 36 miliardi di euro) dunque non spingerà i consumi, ma sarà destinato al risparmio e alle spese per i viaggi.(Di martedì 31 dicembre 2019) Per ildisi spenderanno 2 miliardi di euro,come nel 2018. E' quanto stima Confcooperative. La metà degli italiani aspetterà la mezzanotte a casa. Al centro le tradizioni. Per il quinto anno di fila sarà al top la lenticchia di Castelluccio di Norcia. L'aumento delle tredicesime (+ 800milioni rispetto allo scorso anno, per un totale di 36 miliardi di euro) dunque non spingerà i consumi, ma sarà destinato al risparmio e alle spese per i viaggi.(Di martedì 31 dicembre 2019)

