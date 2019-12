Capodanno sicuro in Campania, 52 tonnellate di fuochi illegali sequestrati: 11 arresti (Di martedì 31 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Le Fiamme Gialle della Campania, in vista dell’approssimarsi del Capodanno, hanno sequestrato oltre 52 tonnellate di fuochi pirotecnici clandestini o detenuti illegalmente. Il risultato più grosso è frutto di una operazione interprovinciale tra Napoli e Caserta; in particolare, i finanzieri della Compagnia di Giugliano, in collaborazione con i colleghi del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caserta, dopo aver notato un camion portacontainer che entrava in un’azienda di importazione e vendita di fuochi d’artificio di Teano (CE), hanno sequestrato 30 tonnellate di artifizi pirotecnici di categoria F2, F3 e F4, contenenti una massa attiva di oltre 4 tonnellate di esplosivo, per un valore sul mercato di oltre mezzo milione di euro. L’impresa legalmente autorizzata ad operare nel settore ha tuttavia immagazzinato fuochi e materiali ... Leggi la notizia su anteprima24

