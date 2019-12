Capodanno, scatta il divieto di sparare botti: la situazione in Campania (Di martedì 31 dicembre 2019) C’è chi, come l’amministrazione di Caserta retta da Carlo Marino, ne ha normato l’uso in un regolamento di polizia urbana approvato il 12 luglio scorso, rendendo permanente il ‘no’; e c’è chi, come il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, li ha proibiti solo nella notte di San Silvestro e il primo dell’anno in un perimetro ristretto della città. Il divieto di sparare botti di Capodanno, legali o meno, in Campania è ancora una pratica diffusa a macchia di leopardo. A Mondragone, nel Casertano, la relativa ordinanza sindacale firmata dal primo cittadino, Virgilio Pacifico, è arrivata il 9 agosto, dopo le lamentele della cittadinanza per rumori ‘molesti’ e fuori controllo nelle ore notturne e il rischio per l’incolumità pubblico. L’ordinanza, con sanzioni dai 50 ai 300 euro, non riguarda solo per il periodo estivo, quando ... Leggi la notizia su ildenaro

