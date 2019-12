Capodanno Rai Uno 2019, gli ospiti di Amadeus: ci sono Al Bano e Romina Power (Di martedì 31 dicembre 2019) Potenza, capoluogo della Basilicata, diverrà quest’anno la spettacolare cornice del Capodanno di Rai1 e, con “L’Anno che Verrà” di Amadeus, accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno dalla Piazza Mario Pagano, davanti alla bellezza del Teatro Francesco Stabile. Non appena terminato il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, la “città delle cento scale” – con la sua storia e le sue tradizioni – ospiterà dalle 21.00 del 31 dicembre, per oltre quattro ore, una kermesse che metterà assieme grandi ospiti, sorprese e tanta musica. Capodanno Rai1 i cantanti ospiti Al Bano e Romina Power Gigi D’Alessio Stadio Arisa Benji & Fede Elettra Lamborghini Marco Masini Gli 8 Finalisti di Sanremo Giovani, Antonella Ruggiero, The Kolors, Riccardo Fogli, Rocco Hunt, Fausto Leali, Alberto Urso, Ivan Cattaneo, Orietta Berti, Paolo Vallesi e molti altri Leggi la notizia su tvzap.kataweb

