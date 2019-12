Capodanno, questura di Roma: "Allerta terrorismo elevata" (Di martedì 31 dicembre 2019) La questura di Roma ha previsto un piano straordinario per il Capodanno nella Capitale, che va a sovrapporsi a quello già disposto per le festività natalizie. Il Capo di Gabinetto, Alfredo Matteucci, ha chiesto collaborazione alle persone che scenderanno in piazza per festeggiare al fine di facilitare i controlli: "Sarà importante sottoporsi ai controlli, anzi facilitarli a garanzia di un sereno Capodanno per tutti. Saranno circa 500 gli uomini in campo per le fasi serali, dalle 19 di oggi in poi. L'Allerta terrorismo è a livello 2, ovvero elevata. Non ci sono minacce specifiche, ma dopo gli attentati in Europa degli ultimi anni non abbiamo mai abbassato il livello di guardia". In questo piano di prevenzione saranno impiegati uomini di Polizia, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Carabinieri, compresi tiratori scelti e gruppi speciali antiterrorismo. Come ha spiegato Matteucci, ... Leggi la notizia su blogo

