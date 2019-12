Capodanno, le ricette di Andrea Camilleri: le sogliole fritte e la “munnizza” della nonna (Di martedì 31 dicembre 2019) Il commovente ricordo che Andrea Camilleri fece di sua nonna Elvira, inventrice della "munnizza" nel Capodanno del 1943, piatto che come la mondezza conteneva una quantità di cose diverse tra loro. Oggi che lo scrittore siciliano ci ha lasciati sta per iniziare un nuovo anno, il primo senza il papà di Montalbano. Leggi la notizia su fanpage

elisa_ruberto : RT @CiboNelPiatto: Le #lenticchie, oltre a essere di buon auspicio a #Capodanno, ci proteggono dalle malattie cronico-degenerative come dia… - raramolecola : RT @SpinTimeLabs: Colori, magia, un'area per i più piccoli, musiche di ogni genere, 29 etnie diverse prepareranno le ricette delle loro tra… - SpinTimeLabs : Colori, magia, un'area per i più piccoli, musiche di ogni genere, 29 etnie diverse prepareranno le ricette delle lo… -