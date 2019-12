Capodanno, in Nuova Zelanda già si saluta il 2020 (Di martedì 31 dicembre 2019) È gia 2020. Ovviametne non è Italia, ma in Nuova Zelanda, dove i fuochi d’artificio salutano l’arrivo del nuovo anno, con 12 ore d’anticipo rispetto all’Italia. Comunque, sono stati gli abitanti delle isole tropicali di Samoa e Kiribati i primi al mondo a celebrare il nuovo anno, trovandosi a occidente della Linea internazionale del cambio di data che attraversa l’Oceano Pacifico. I fuochi d’artificio che saluteranno il 2020 illumineranno il cielo della capitale samoana Apia, affollata di residenti e turisti accorsi per essere i primi sul Pianeta ad entrare nel nuovo anno. Nel 2011 Samoa ha compiuto un passo nel futuro, cambiando il proprio fuso orario a occidente della Linea internazionale del cambio di data, nel tentativo di alimentare il turismo, anticipando di un’ora il Capodanno rispetto alla Nuova Zelanda. Tuttavia, il clima delle ... Leggi la notizia su newscronaca.myblog

