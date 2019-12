Capodanno: in Nuova Zelanda e Australia è già 2020. Sidney: festa criticata per emergenza incendi (Di martedì 31 dicembre 2019) Il sindaco di Sydney, Clover Moore, ha difeso la decisione di andare avanti con il piano per i fuochi d'artificio di Capodanno, nonostante alcune regioni del Paese siano strette nella morsa degli incendi provocati da alte temperature e mesi di siccità. Per i suoi detrattori, in questo modo si manda un messaggio sbagliato nel pieno dell'emergenza roghi Leggi la notizia su firenzepost

FirenzePost : Capodanno: in Nuova Zelanda e Australia è già 2020. Sidney: festa criticata per emergenza incendi… - borrelliluigim : Il 2020 è già arrivato ad Auckland, in Nuova Zelanda, ed è stato accolto con un lungo spettacolo pirotecnico ????… - maxencescoeur : Nuova puntata di 'leti e la sua vita di merda' versione Capodanno -sto male da ieri e sta sera non farò niente -no… -