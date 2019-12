Capodanno in musica su Canale 5: gli ospiti esclusivi (Di martedì 31 dicembre 2019) C’è chi festeggerà il Capodanno nelle piazze, chi all’estero, chi in mezzo alla natura. E chi rimane a casa? Potrà avere la compagnia di Federica Panicucci su Canale 5, che condurrà Capodanno in musica, per il tradizionale appuntamento dell’ultimo dell’anno. La conduttrice è felicissima dell’invito: Torno in un programma che amo molto, in una serata davvero speciale per gli italiani. Capodanno in musica a Bari e su Canale 5 con Federica Panicucci La sede fisica dell’evento è quella di Piazza Libertà a Bari, dove la notte di San Silvestro è promossa da RadioMediaset e Radionorba. Fra gli ospiti esclusivi della serata Elodie, J Ax, Raf e Tozzi Gli ospiti sono numerosissimi per quello che si prospetta come uno dei programmi più seguiti del 2019. Giordana Angi, Annalisa, Fred De Palma, Didi, Elodie, J-Ax, Marianne Mirage, Mondomarcio, Fabrizio ... Leggi la notizia su velvetgossip

AmiciUfficiale : Tutti pronti a passare un Capodanno pazzesco? I nostri ragazzi vi aspettano il 31 dicembre in diretta da Bari per f… - teatrolafenice : ?? Il servizio di @fabiocappellik sul Concerto di Capodanno. Oggi ha vissuto anche lui assieme a noi un po’ di emozi… - Radio105 : Cosa fate a #Capodanno? Se siete a #Bari vi aspettiamo in Piazza Libertà per #Capodannoinmusica??Con noi… -