Capodanno in musica 2020 su Canale 5 con Federica Panicucci: cantanti e anticipazioni (Di martedì 31 dicembre 2019) Canale 5 risponde a L'anno che verrà, il tradizionale appuntamento in piazza di Rai1, con Capodanno in musica. Alla conduzione dell'evento, trasmesso in diretta da Piazza Libertà a Bari, Federica Panicucci.Promosso da RadioMediaset in partnership con Radionorba, il concerto vedrà alternarsi sul palco Giordana Angi, Annalisa, Fred De Palma, Didi, Elodie, J-Ax, Marianne Mirage, Mondomarcio, Fabrizio Moro, Nek, Raf e Tozzi, Francesco Renga, Riki, Rovazzi, Shade, Anna Tatangelo e il vincitore della prima music battle in lattina, “Coca-Cola Future Legend”.Capodanno in musica 2020 su Canale 5 con Federica Panicucci: cantanti e anticipazioni pubblicato su TVBlog.it 31 dicembre 2019 14:48. Leggi la notizia su blogo

teatrolafenice : ?? Il servizio di @fabiocappellik sul Concerto di Capodanno. Oggi ha vissuto anche lui assieme a noi un po’ di emozi… - AmiciUfficiale : Tutti pronti a passare un Capodanno pazzesco? I nostri ragazzi vi aspettano il 31 dicembre in diretta da Bari per f… - AmiciUfficiale : I nostri ragazzi sono CA-RI-CHIS-SI-MI per l’appuntamento di questa sera con “Capodanno in musica” e vi aspettano… -