Capodanno in musica 2020 ospiti: tutti i cantanti sul palco di Bari stasera (Di martedì 31 dicembre 2019) Capodanno in musica 2020 ospiti: tutti i cantanti sul palco di Bari stasera Questa sera, ultimo giorno del 2019, in prima serata su Canale 5 va in onda Capodanno in musica, per salutare l’anno ormai al tramonto e dare il benvenuto al 2020. Si tratta della quarta edizione di questo show musicale che, anche questa volta, vede alla conduzione Federica Panicucci. Capodanno in musica 2020 viene trasmesso, a partire dalle 20.50 e fino a circa le 2 di mercoledì 1 gennaio, in diretta da Piazza Libertà a Bari, sul cui palco la conduttrice farà salire tanti ospiti, artisti della scena musicale italiana e anche nuovi talenti. Capodanno in musica, che andrà in onda contemporaneamente su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radionorba, sfiderà lo share di Rai 1 che manda invece in onda L’anno che verrà. Capodanno in musica 2020: le anticipazioni della Notte di San ... Leggi la notizia su tpi

