Capodanno in musica 2020: ospiti e anticipazioni su Canale 5 (Di martedì 31 dicembre 2019) Capodanno in musica 2020: ospiti e anticipazioni su Canale 5 Oggi 31 dicembre 2019, dopo il discorso del Presidente della Repubblica, dalle 20.50 prenderà il via su Canale 5 Capodanno in musica 2020. Il noto programma televisivo, nato nel 2013 e diretto da Roberto Cenci, approda alla sua quarta edizione con tante sorprese, ospiti speciali ed emozionanti performance artistiche che accompagneranno il pubblico fino allo scoccare della mezzanotte e oltre. Anche questa volta saliranno sul palco cantanti di fama nazionale ed internazionale e personaggi appartenenti allo scintillante mondo dello spettacolo che con la loro simpatia renderanno unica e speciale la serata festeggiando assieme ai telespettatori la notte di San Silvestro. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Capodanno in musica! Capodanno in musica 2020: ospiti e anticipazioni su Canale 5 Gioia, ... Leggi la notizia su termometropolitico

AmiciUfficiale : Tutti pronti a passare un Capodanno pazzesco? I nostri ragazzi vi aspettano il 31 dicembre in diretta da Bari per f… - teatrolafenice : ?? Il servizio di @fabiocappellik sul Concerto di Capodanno. Oggi ha vissuto anche lui assieme a noi un po’ di emozi… - Radio105 : Cosa fate a #Capodanno? Se siete a #Bari vi aspettiamo in Piazza Libertà per #Capodannoinmusica??Con noi… -