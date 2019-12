Capodanno | i video di auguri più belli da mandare su Whatsapp

Botti di Capodanno vietati a Roma e in altre città. In un video i consigli degli artificieri della Polizia per festeggiare in sicurezza : A Roma divieto assoluto di usare fuochi d’artificio, Botti vari, petardi, razzi e altri materiali esplodenti dalle 00:01 del 31 dicembre 2019 alle ore 24:00 del 6 gennaio 2020. La Sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato ieri l’ordinanza che sarà in vigore in tutto il territorio cittadino. L’inosservanza dell’ordinanza comporterà l’applicazione di multe fino a 500 euro oltre al sequestro amministrativo dei ...

Video/ Cittadella Entella - 1-3 - : highlights e gol. Capodanno sereno per Boscaglia : Video Cittadella Entella, risultato finale 1-3,: gli uomini di Boscaglia salutano il 2019 con una bella vittoria esterna.

Lucio Dalla - nuovo video di "L'anno che verrà"/ Capodanno e la 'preghiera' alla vita : Lucio Dalla, nuovo video per 'L'anno che verrà': il Capodanno 40anni dopo l'album iconico. Una 'preghiera' alla vita e alla speranza

Capodanno in piazza - i consigli dell’assessore alla mobilità De Maio (VIDEO) : Tempo di lettura: 1 minuto Salerno – In attesa di completare piazza della libertà e fare in modo che il Capodanno di Salerno possa essere festeggiato lì, piazza Amendola si prepara ad accogliere i festeggiamenti promossi dall’amministrazione comunale di Salerno per la notte di San Silvestro. Sono in corso i preparativi per l’allestimento del palco dove a partire dalle 21,30 salirà prima Irene Grandi e poi i Negrita. Il concerto sarà ...

Botti di Capodanno - maxi sequestro di petardi Made in China | VIDEO : Oltre 40 chili di petardi di fabbricazione Made in China e 8 candelotti con miccia. È il materiale pirotecnico illecito sequestrato dai carabinieri di Lonate Pozzolo ed è ancora da chiarire se fosse destinato al Saronnese. La perquisizione è scattata nel garage di un operaio 63enne: all’interno i militari hanno scoperto un vero e proprio arsenale per il Capidanno. L’uomo ha riferito ai carabinieri di aver acquistato i 758 petardi dalla ...