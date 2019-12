Capodanno: i tappi di spumante “viaggiano a 80 km/h, se colpiscono l’occhio possono generare uno scoppio posteriore da contraccolpo” (Di martedì 31 dicembre 2019) A Capodanno non sono solo i “botti” a costituire un rischio per occhi, mani e piedi: Loredana Falabella, chirurgo esperto in traumatologia oculare dell’ospedale Pellegrini di Napoli, richiama l’attenzione sui danni che possono arrecare anche i tappi dello spumante. L’esperta ha fatto il punto sul sito dell’Iapb Italia onlus, l’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità: “Al nostro pronto soccorso, arrivano diversi tipi di traumi che vanno dalle semplici abrasioni corneali alle ustioni, alle ferite sclero-corneali fino ai temuti scoppi di bulbo. Anche i tappi di spumante che viaggiano fino a 80 chilometri orari, se colpiscono l’occhio possono generare uno scoppio posteriore da contraccolpo“. “In alcuni casi – prosegue l’esperta – il danno oculare è talmente grave da non poter consentire ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

