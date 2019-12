Capodanno con il sole, ma attenzione alle nebbie (Di martedì 31 dicembre 2019) Roma - Situazione: Mentre gli ultimi refoli della circolazione fredda che ha portato la neve al Sud fino a bassa quota, persino a Ragusa in Sicilia si allontanano verso l'area balcanica, un possente anticiclone di matrice sub tropicale si va insediando su tutto il Mediterraneo centro occidentale e nel corso dei prossimi giorni si consoliderà ulteriormente spingendo correnti molto miti fin sulla Scandinavia e il Baltico. L'Europa e tutta l'Italia si preparano dunque a vivere un periodo di tempo stabile caratterizzato dall'assenza di perturbazioni atlantiche e da clima molto mite per il periodo. Come sempre accade in inverno, l'alta pressione e la stabilità saranno accompagnati da diffuse nebbie e foschie sulle pianure del nord e nelle valli del centro. In aggiunta dal 2 gennaio infiltrazioni di aria umida da ovest porteranno anche nubi basse e locali ... Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

