Capodanno: Carabinieri Trapani sequestrano mille articoli pericolosi (Di martedì 31 dicembre 2019) Palermo, 31 dic. (Adnkronos) – I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano (Trapani), con il supporto specialistico dei colleghi del NAS di Palermo, hanno eseguito un accesso ispettivo presso alcuni esercizi commerciali al fine di scongiurare l’immissione nel mercato di prodotti non conformi alla normativa di settore, specialmente in vista dei tradizionali festeggiamenti previsti per il Capodanno.Nello specifico, in un negozio di prodotti cinesi, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro amministrativo oltre 1074 articoli tra cui anche diversi artifici pirotecnici e decorazioni natalizie e di vario genere, in quanto privi delle etichette contenenti le informazioni minime obbligatorie ed in lingua italiana in difformità delle prescrizioni previste dal Codice del Consumo. Il valore della merce sequestrata ammonta a circa 3.300 euro, mentre le sanzioni ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

LaStampa : I carabinieri l’hanno prelevata nella sua casa di Bussoleno, in Val di Susa. - CostantiniChia : RT @CorriereUmbria: #Umbria, sequestrati 25 chili di botti illegali di #Capodanno a #Bastardo. I carabinieri denunciano due cinesi #Giano -… - CorriereUmbria : #Umbria, sequestrati 25 chili di botti illegali di #Capodanno a #Bastardo. I carabinieri denunciano due cinesi… -