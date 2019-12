Capodanno, blitz al Vomero: arrestato uomo con 25 chili di botti (Di martedì 31 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Vomero hanno arrestato un 30enne pregiudicato del quartiere per detenzione di materiale esplodente. In casa i militari hanno trovato 204 ordigni artigianali e 4 scatoloni di fuochi d’artificio di libera vendita di varie categorie. In totale i militari hanno sequestrato 25 chili di materiale esplodente. Adesso il 30enne è agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. … L'articolo Capodanno, blitz al Vomero: arrestato uomo con 25 chili di botti proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

francescotriolo : Tutto pronto per il Capodanno siciliano. Concerti in piazza per la notte di Capodanno a Catania, Palermo e Messina.… - Notiziedi_it : Botti per il Capodanno conservati in zone a rischio esplosione, blitz della finanza: scatta il sequestro - ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: Botti per il Capodanno conservati in zone a rischio esplosione, blitz della finanza: scatta il sequestro [aggiornamento del… -