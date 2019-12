Capodanno a Roma: “Circo Massimo e San Pietro sorvegliati speciali” (Di martedì 31 dicembre 2019) Il piano di sicurezza per Capodanno a Roma in vigore dalle ore 19 di stasera, 31 dicembre, prevede cinquecento uomini delle forze dell'ordine in campo, tra tiratori scelti e gruppi speciali dell'antiterrorismo. Sorvegliate speciali le aree del Circo Massimo, dov'è in programma il concerto e San Pietro. Leggi la notizia su roma.fanpage

