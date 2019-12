Capodanno, 56mila imprese: primato alla Campania. Brindisi in casa per il 70% degli italiani (Di martedì 31 dicembre 2019) Brindisi in casa propria o da amici la sera del 31 dicembre, per il 70% degli italiani, al ristorante per l’8%, mentre solo il 7% preferisce attendere l’arrivo dell’anno nuovo nelle piazze cittadine dove si festeggia in musica. È il quadro che emerge dall’indagine in prevalenza su Milano e la Lombardia, promossa dalla Camera commercio di Milano Monza Brianza Lodi in collaborazione con Confcommercio Milano, Bit, Homi e Tuttofood e realizzata da Digicamere che ha devoluto 1.000 euro a “Save the children”. In Italia sono 56 mila le imprese al lavoro nei settori legati al Capodanno (7 mila in Lombardia) e danno lavoro a 134.532 addetti (24 mila in Lombardia). Sono aumentate dell’1,9% in un anno e hanno fatto registrare +20,1% in cinque anni in diversi settori: la ristorazione da asporto per il cenone vanta 36.584 imprese; la coltivazione di ... Leggi la notizia su ildenaro

