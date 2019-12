Capodanno 2020: tutti i principali musei aperti in Italia il 1 gennaio (Di martedì 31 dicembre 2019) Si avvicina il 31 dicembre e i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno sono ormai pronti. Per iniziare al meglio il 2020, però, è meglio non abbandonare le tradizioni: il 1 gennaio, infatti, sono molti i musei aperti in tutta Italia in via straordinaria. Da Roma a Milano, da Napoli a Torino, senza dimenticare la bellissima città di Venezia. Ecco alcune idee per trascorrere al meglio la prima giornata del nuovo anno. musei aperti il 1 gennaio 2020 Moltissime famiglie hanno deciso di trascorrere il Natale e il Capodanno in una delle meravigliose città Italiane. Non mancano nemmeno per quest’anno i musei aperti in tutta Italia nella giornata del 1 gennaio 2020: un modo tradizionale per iniziare al meglio il nuovo anno. Ecco la lista completa dei luoghi migliori da vedere. Roma Per tutti coloro che avranno l’onore di partecipare alla festa di Capodanno della Capitale, ... Leggi la notizia su notizie

