Capodanno 2020: Oceania lo accoglie per prima, ultima l’isola Samoa (Di martedì 31 dicembre 2019) Mentre in Italia si preparano gli ultimi dettagli in vista dei festeggiamenti per il Capodanno 2020, l’Oceania accoglie per prima nel mondo il nuovo anno. L’isola di Kiritimati è stata la prima a festeggiare l’arrivo del 2020 tra fuochi d’artificio, musica e conto alla rovescia. Subito dopo toccherà all‘isola di Tonga e alla città di Auckland, in Nuova Zelanda. Gli ultimi a salutare il 2019, invece, saranno gli abitanti dell’isola Samoa. Vediamo chi sono i primi e gli ultimi a festeggiare e con quali tradizioni si accoglie il nuovo anno nel mondo. Capodanno nel mondo: primi e ultimi I festeggiamenti per il Capodanno 2020 sono già in corso dall’altra parte del pianeta, in Oceania. La prima ad accogliere il nuovo anno, infatti, è stata l’isola Kiritimati, meglio nota come isola Christmas. La mezzanotte è scattata ben 13 ore prima di quella ... Leggi la notizia su notizie

