Capodanno 2020, le immagini spettacolari dall’Australia a Bali: i festeggiamenti per il nuovo anno (Di martedì 31 dicembre 2019) Mentre in Italia bisogna attendere ancora qualche ora per brindare al nuovo anno, in altre parti del mondo – come in Australia o in Asia – è già arrivato il 2020. Australia e Nuova Zelanda Sono strepitose le immagini che vengono, ad esempio da Sidney, nonostante gli incendi che continuano a divampare in Australia. In tantissimi hanno assistito a un mega spettacolo pirotecnico che ha colorato il cielo per qualche minuto. Sidney, Australia La prima città a salutare il 2019, invece, è stata Auckland in Nuova Zelanda che ha stappato le bottiglie ben 13 ore prima del Capodanno italiano così come Kiritimati (o Christmas Island, atollo del Pacifico centrale), dove passa la linea internazionale del cambiamento di data, tracciato immaginario istituito nel 1884. Asia In questa foto, invece, si vedono i buddisti sudcoreani pregare durante le celebrazioni ... Leggi la notizia su open.online

