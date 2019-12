Capodanno 2020: immagini, gif e video per i vostri auguri di buon anno (Di martedì 31 dicembre 2019) Capodanno 2020: immagini e gif per gli auguri di buon anno Capodanno 2020 auguri – Finalmente è arrivato Capodanno. Alla mezzanotte di oggi, 31 dicembre, saluteremo il 2019 e daremo il benvenuto al 2020 con la speranza che sia un buon anno per noi e per il mondo intero. Un anno senza guerre e tragedie e che sia il più gioioso possibile per tutti. Per l’occasione in tanti manderemo messaggi, sms, WhatsApp e quant’altro per fare gli auguri alle persone a noi care. Dopo un po’ però la fantasia scarseggia, ecco perché abbiamo raccolto alcune immagini, video e gif carine che potrebbero fare al caso vostro. Di seguito alcune immagini utili per i vostri auguri di Capodanno 2020: Ecco alcune GIF per i vostri auguri di Capodanno: Capodanno 2020: i video per fare gli auguri Volete fare degli auguri di Capodanno mandando un video carino, ironico o che faccia ... Leggi la notizia su tpi

