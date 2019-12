Capodanno 2020: fuochi d’artificio a Sydney per salutare il nuovo anno [FOTO] (Di martedì 31 dicembre 2019) Sydney, la più grande città dell’Australia, inaugura il 2020 con uno spettacolo di fuochi d’artificio, anche se oltre 280mila persone avevano richiesto la cancellazione in tutto il Paese a causa dell’emergenza incendi. Incendi in Australia: il sindaco di Sydney difende i fuochi di Capodanno Incendi in Australia: migliaia di persone chiedono la cancellazione dello spettacolo pirotecnico di SydneyL'articolo Capodanno 2020: fuochi d’artificio a Sydney per salutare il nuovo anno FOTO Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

poliziadistato : Antonio, Anna, Marco, Carolina, Valentina, Giuseppe…sono solo alcuni dei tanti poliziotti che anche durante questo… - teatrolafenice : ?? Il programma dell’edizione 2020 del Concerto di Capodanno. Sarà la seconda parte del Concerto ad essere trasmessa… - enpaonlus : Botti di Capodanno 2020, ecco le 10 cose da fare secondo i veterinari Enpa per proteggere cani e gatti - Il Fatto Q… -