Capodanno 2020, ecco cosa faranno i politici italiani (Di martedì 31 dicembre 2019) Mancano davvero poche ora al Capodanno 2020 e sale l’attesa. La maggior parte dei politici italiani si prepara a festeggiare in famiglia. Per il tradizionale discorso di fine anno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella resterà a Roma. cosa faranno il premier Giuseppe Conte, Elisabetta Cassellati, Roberto Fico e tutti gli altri? Adnkronos ha riferito come i principali politici italiani trascorreranno la notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio. Siete curiosi? Allora, almeno per la vigilia di Capodanno i politici si sono trovati d’accordo: i più festeggeranno con i propri cari. Capodanno 2020, ecco cosa faranno i politici italiani Giuseppe Conte, stando a quanto riferito da Adnkronos, sarà con la famiglia. Non è dato sapere però se il Presidente del Consiglio attenderà il nuovo anno nella capitale o andrà da qualche parte. Il presidente della Camera, Roberto Fico, ... Leggi la notizia su urbanpost

poliziadistato : Antonio, Anna, Marco, Carolina, Valentina, Giuseppe…sono solo alcuni dei tanti poliziotti che anche durante questo… - teatrolafenice : ?? Il programma dell’edizione 2020 del Concerto di Capodanno. Sarà la seconda parte del Concerto ad essere trasmessa… - enpaonlus : Botti di Capodanno 2020, ecco le 10 cose da fare secondo i veterinari Enpa per proteggere cani e gatti - Il Fatto Q… -