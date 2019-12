Capodanno 2020 a Roma, da Circo Massimo all’Eur: ecco i consigli della Questura sul fronte sicurezza – Il video (Di martedì 31 dicembre 2019) È stato presentato questa mattina il piano per la sicurezza, predisposto dalla Questura di Roma, in vista del Capodanno. L’allerta è stata fissata a livello due anche se non ci sono minacce specifiche, spiega Mario Improta, dirigente della Questura, ma «i livelli di attenzione che vigono da quattro anni: dopo gli attentati in Europa degli ultimi anni non abbiamo mai abbassato il livello di guardia». Nella Capitale va in scena un vero e proprio “concertone” per questo ultimo dell’anno, a Circo Massimo, nell’ambito della rassegna “Festa di Roma 2020”, dove, dalle 21 alle 3 della notte, si alterneranno sul palco cantanti e artisti. L’intera area, spiega la Questura nel corso di una conferenza stampa, «sarà delimitata da un sistema di transennamento con corridoi diversificati per afflusso, deflusso e per il passaggio dei mezzi di soccorso». Cinque i ... Leggi la notizia su open.online

poliziadistato : Antonio, Anna, Marco, Carolina, Valentina, Giuseppe…sono solo alcuni dei tanti poliziotti che anche durante questo… - teatrolafenice : ?? Il programma dell’edizione 2020 del Concerto di Capodanno. Sarà la seconda parte del Concerto ad essere trasmessa… - enpaonlus : Botti di Capodanno 2020, ecco le 10 cose da fare secondo i veterinari Enpa per proteggere cani e gatti - Il Fatto Q… -