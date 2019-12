Capodanno 2020 a Napoli: Ecco il dispositivo di traffico (Di martedì 31 dicembre 2019) Festa di Capodanno 2020 a Napoli: dispositivo di traffico per consentire gli eventi di piazza Plabiscito e Lungomare. Per consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni legate alla notte di San Silvestro sia in Piazza del Plebiscito che sul Lungomare, è stata istituito un particolare dispositivo di traffico. In particolare: Dalle ore 18.00 del 31 Dicembre … L'articolo Capodanno 2020 a Napoli: Ecco il dispositivo di traffico proviene da 2A News. Scritto da Redazione Leggi la notizia su 2anews

poliziadistato : Antonio, Anna, Marco, Carolina, Valentina, Giuseppe…sono solo alcuni dei tanti poliziotti che anche durante questo… - MARCOCARTA85 : Nel nome della #brotheranza il nostro capodanno inizia oggi, così dura di più! E voi cosa avete in mente per accog… - teatrolafenice : ?? Il programma dell’edizione 2020 del Concerto di Capodanno. Sarà la seconda parte del Concerto ad essere trasmessa… -