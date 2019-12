Camerun, il Ministro dello Sport chiede a Nkoulou di tornare in Nazionale (Di martedì 31 dicembre 2019) Camerun, il Ministro dello Sport scende in campo per chiedere al difensore granata Nkoulou di tornare in Nazionale Il Camerun si mobilita per riportare Nkoulou, difensore in forza al Toro, in Nazionale. Il centrale, infatti, aveva dato l’addio alla Nazionale nel 2017, dopo aver collezionato 75 presenze ed aver vinto una Coppa d’Africa. Mesi fa l’ex ct Seedorf si presentò al Filadelfia per chiedere al difensore di tornare sui suoi passi, questa volta a scendere in campo per un ulteriore tentativo è stato addirittura il Ministro dello Sport, Narcisse Mouelle Kombi. Quest’ultimo ha avuto modo di incontrare Nkoulou a margine della presentazione della African Championship, competizione che si svolgerà proprio in Camerun, chiedendogli in privato di rimettersi a disposizione per la prossima Coppa d’Africa e, soprattutto, per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Leggi su ... Leggi la notizia su calcionews24

angiuoniluigi : RT @GoalItalia: Il tentativo del ministro dello sport del Camerun: vuole il ritorno in Nazionale di Nicolas Nkoulou ???? - GoalItalia : Il tentativo del ministro dello sport del Camerun: vuole il ritorno in Nazionale di Nicolas Nkoulou ???? - Dalla_SerieA : Camerun, Nkoulou dal ministro: lo rivuole in nazionale - -