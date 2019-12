Camerun, assalto armato alla petroliera Happy Lady: 8 marinai sequestrati, cinque sono greci (Di martedì 31 dicembre 2019) Otto marinai imbarcati a bordo della petroliera Happy Lady sono stati sequestrati nel porto di Limbe, in Camerun. Il cargo, battente bandiera greca, è stato attaccato da uomini armati che hanno assaltato l’imbarcazione sulla quale si trovava l’equipaggio composto da 28 persone. Nel corso del blitz, i pirati hanno anche ferito una nona persona, colpita a una caviglia ed è stato portato in un ospedale locale. Le 8 persone sotto sequestro sono 5 greci, due filippini e un ucraino. Tra loro c’è anche il comandante della nave. “Il ministro greco della Marina mercantile, Yannis Plakiotakis, è stato informato e segue la vicenda da vicino con il ministro degli Esteri greco e la società che gestisce la petroliera”, si legge in un comunicato del ministero. L’armatore della Happy Lady è la società Eastern Mediterranean Athens, che ha sede ad Atene, ha reso noto la ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

