Callipo, "Basta con i soliti padroni della politica" (Di martedì 31 dicembre 2019) In un'intervista a Il Fatto Quotidiano l'imprenditore Filippo Callipo, 73 anni, dice di aver cominciato la sua campagna elettorale per conquistare con il centrosinistra la Regione Calabria partendo da Nardodipace, poco più di mille abitanti, 1080 metri sul livello del mare, perché se si vuole "capire la catastrofe sociale dell'abbandono" Basta farsi un giro e guardarsi intorno". Da qui si capisce che i calabresi si devono salvare "da una politica che trasforma i cittadini in sudditi" e per la quale "qui i diritti non valgono come nel resto d'Italia" perché "la cattiva politica ha schiavizzato i calabresi". "Qui se non hai un referente, un compare, un amico, non riesci nemmeno a ottenere delle cure mediche" afferma il candidato governatore del centrosinistra. "Il cambiamento che tutti auspicano non puo' venire dai soliti padroni della politica" sottolinea Callipo. ... Leggi la notizia su agi

