Calendario Sport 2020: tutte le gare e gli eventi dell’anno. Programma, guida mensile e giornaliera (Di martedì 31 dicembre 2019) Cari lettori di OA Sport, buon 2020 a tutti. Sarà un anno speciale, ricchissimo di Sport: è la stagione più attesa da parte di tutti i malati delle discipline Sportive, è l’anno pari più amato semplicemente è l’anno delle Olimpiadi. Tokyo 2020 rappresenta l’evento più importante dei prossimi 12 mesi, è il punto di arrivo per tantissimi atleti, è il sogno di tutti: la rassegna a cinque cerchi regalerà grandissime emozioni dal 22 luglio al 9 agosto, ci aspettano quasi tre settimane di passione, di emozioni, di gioie e di lacrime nella capitale del Sol Levante. Verranno messi in palio oltre 300 titoli in moltissime specialità, ce ne sarà davvero per tutti i gusti. Mancano sette mesi ai Giochi, il percorso di qualificazione è ancora lungo e ci sono tantissimi tornei di ammissione che avranno luogo tra gennaio e giugno. Chiaramente non ci saranno i Mondiali per la quasi ... Leggi la notizia su oasport

