Calendario l’Europa League 2020 calcio: date, programma e tv dagli ottavi alla finale (Di martedì 31 dicembre 2019) Con l’arrivo del nuovo anno entrerà nel vivo anche l’Europa League 2020 con un Calendario fittissimo di appuntamenti. Il denso programma di partite condurrà le protagoniste alla finale che si disputerà il 27 maggio a Danzica. Per quanto concerne l’Italia sono rimaste in corsa la Roma, che affronterà il Gent nei sedicesimi , e l’Inter, “retrocessa” dalla Champions League che dovrà vedersela con il Ludogorets. Entrambe, almeno sulla carta, avrebbero l’organico per giungere all’atto conclusivo della manifestazione. Il nodo cruciale sarà capire se i rispettivi allenatori daranno priorità al campionato o punteranno al trofeo. Il parterre della seconda competizione europea è di altissimo profilo. Oltre alle due squadre italiane sono giunte alla fase ad eliminazione diretta il Siviglia, l’Arsenal, il Manchester United e il Porto mentre sono ... Leggi la notizia su oasport

