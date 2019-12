Calendario Champions League 2020 calcio: date, programma e tv dagli ottavi alla finale (Di martedì 31 dicembre 2019) Ricomincerà nel mese di febbraio, e in particolare nella sua seconda metà, la Champions League 2019-2020, con gli ottavi di finale che darannoil via a una sequenza che porterà fino all’ultimo atto di Istanbul, a maggio più che inoltrato, anzi quasi giugno. Ci saranno, negli ottavi, tre delle quattro squadre italiane, ognuna secondo il proprio cammino: l’Atalanta, qualificata in extremis, affronterà il Valencia con andata in Spagna e ritorno in Italia, mentre a proposito di scontri tra italiane e spagnole il Napoli avrà un compito assai arduo, quello di sconfiggere il Barcellona (ma può contare sull’andata al San Paolo). Per la Juventus l’ostacolo è il Lione, con andata in Francia e ritorno in Piemonte. Il sorteggio ha fatto sì che molti tra gli scontri proposti abbiano un fascino non indifferente, a volte tra passato e presente, altre volte tra presente e futuro. ... Leggi la notizia su oasport

GenovaOn : Sorteggi Champions League diretta LIVE: ottavi 2019 2020, accoppiamenti, aggiornamenti, calendario partite… - GenovaOn : Sorteggi Champions League diretta LIVE: ottavi 2019 2020, accoppiamenti, aggiornamenti, calendario partite… - GenovaOn : Sorteggi Champions League diretta LIVE: ottavi 2019 2020, accoppiamenti, aggiornamenti, calendario partite… -