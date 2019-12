Calendario Basket 2020: date, programma e guida di tutti gli eventi. Coppe europee, Preolimpico e Olimpiadi, ma non solo (Di martedì 31 dicembre 2019) Sarà un Calendario intensissimo, quello del Basket maschile, femminile e 3×3 in questo 2020 che sta per giungere: dall’Italia all’Europa fino al Giappone in chiave Olimpiadi, ci sarà tantissimo da vivere in questi mesi a spicchi fin quasi dal primo giorno dell’anno. La Serie A entra nel 2020 con la Virtus Bologna leader della classifica, ma in sei mesi tutto potrebbe rimescolarsi, un po’ com’è possibile che accada nelle tre Coppe europee in cui sono impegnate le sette squadre italiane che vi prendono parte. Al femminile, invece, c’è grandissima battaglia in questo momento, tanto in campionato quanto per Schio e Venezia in Eurolega, benché con obiettivi che appaiono diversi alla luce della loro classifica. Il Basket delle Nazionali vede arrivare mesi infuocati: qualificazioni agli Europei, Preolimpici (con gli azzurri in Serbia alla caccia del miracolo) e Olimpiadi stesse, ... Leggi la notizia su forzazzurri

MatteoMecacci5 : RT @BenedettoXIV: Variazione calendario: le due partite casalinghe vs. Ancona e @JanusFabriano sono state anticipate rispettivamente a saba… - BenedettoXIV : Variazione calendario: le due partite casalinghe vs. Ancona e @JanusFabriano sono state anticipate rispettivamente… - infoitsport : Calendario Serie A basket 29-30 dicembre: orari partite, tv, streaming e programma -