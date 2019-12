Calendario Atletica 2020: date, programma e guida di tutti gli eventi. Golden Gala, Olimpiadi, Europei e tanto altro (Di martedì 31 dicembre 2019) Il 2020 sarà un anno particolarmente ricco per l’Atletica leggera, il Calendario della stagione è infatti molto affollato e denso di appuntamenti: saranno dodici mesi davvero di fuoco con una sfilza di eventi assolutamente da non perdere per tutti gli appassionati, si tratta dell’annata più importante del quadriennio visto che andranno in scena le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spettacolo assicurato nella capitale del Giappone con i Giochi dal 22 luglio al 9 agosto (le prove di marcia e le Maratone si disputeranno però a Sapporo) ma prima di arrivare all’appuntamento clou ci sarà spazio per tantissime altre manifestazioni assolutamente da non perdere. Si incomincerà in pieno inverno con la stagione al coperto che porterà ai Mondiali Indoor di Nanchino (Cina) dal 13 al 15 marzo, poi in estate tutte le tappe della rinnovata Diamond League (Golden Gala a Napoli il 28 maggio) ... Leggi la notizia su oasport

