Calenda: “In Emilia Romagna Salvini perderà perché la sua candidata è senza esperienza” (Di martedì 31 dicembre 2019) L’ex ministro Carlo Calenda, intervistato da Radio Radio, si esprime sulle prossime elezioni in Emilia Romagna e afferma che Salvini non vincerà. Dure parole anche per Conte e Di Maio. Carlo Calenda, leader di Azione, durante un’intervista su Radio Radio dice la sua sulle prossime elezioni in Emilia Romagna. Nel programma “Lavori in corso”, infatti, … L'articolo Calenda: “In Emilia Romagna Salvini perderà perché la sua candidata è senza esperienza” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

NicolaPorro : Cosa rappresenta davvero il movimento delle #Sardine? Lo scontro tra @CarloCalenda e @AntonioSocci1 in questo video… - wowtsc4 : Ragazzi in #EmiliaRomagna e #Calabria votate per Rizzo, Calenda, Zingarini, Occhetto, Rocco, Cicciolina o per chi v… - FlaPanella : @ValeriaChoosy Sostegno che lo è molto di più del partito che sostieni tu.Sarà poco ma lo è.Bellanova è una donna c… -