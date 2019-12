Calciomercato Napoli, Sofyan Amrabat firmerà fino al 2024: arriverà in estate (Di martedì 31 dicembre 2019) Nicolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport ed esperto di Calciomercato, ha detto la sua sugli ultimi movimenti in casa Napoli attraverso Twitter. “Il 3 gennaio appuntamento tra gli agenti di Sofyan Amrabat e il Napoli per chiudere l’accordo: stipendio da 1,8 milioni più bonus fino al 2024 per il centrocampista marocchino, che si trasferirà in estate in azzurro dal Verona per 15 milioni più 1 di bonus”. Quello di Sofyan Amrabat, invero, non è un nome che fa propriamente impazzire i tifosi. La piazza azzurra spera in qualche altro colpo degno di maggiore rilevanza. Bisogna far fronte a qualche illustre cessione che si consumerà quasi sicuramente tra gennaio e luglio. Gennaro Gattuso tace, aspetta con pazienza. Le prossime partite del Napoli saranno durissime e la coperta sembra corta. La piazza è pronta a una nuova contestazione nei confronti del presidente ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

