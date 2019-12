Calciomercato Napoli, possibile scambio con il Real Madrid tra Fabian Ruiz e Federico Valverde (Di martedì 31 dicembre 2019) Fabian Ruiz continua ad essere uno dei giocatori più desiderati dalle squadre della Liga. Come noto ormai già da diverse settimane, il Real Madrid sarebbe pronto a mettere le mani sul centrocampista azzurro già nella prossima finestra di mercato. Aurelio De Laurentiis, però, non vuole lasciarlo partire a gennaio, anche perché può sfruttare la vetrina dell’Europeo per aumentarne il prezzo nell’estate del 2020. Secondo il portale iberico ‘Diario Gol’, il presidente sarebbe comunque disposto ad abbassare le pretese per il centrocampista spagnolo qualora nella trattativa fosse inserito Federico Valverde, talento uruguayano di 21 anni. Si tratta di uno scambio che il Real Madrid non faticherebbe ad accettare, ma che andrebbe limato nei dettagli. Per il Napoli, infatti, Fabian Ruiz varrebbe addirittura più di 100 milioni di Euro. Gli azzurri vogliono cautelarsi dalla ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, le ultimissime sulla trattativa #Lobotka - DiMarzio : #Napoli, obiettivo #Lobotka ?? A Madrid l'incontro con il #Celtavigo - DiMarzio : #Napoli, continua la trattativa con il #Celtavigo per #Lobotka Incontro in programma fra i due club ?? -